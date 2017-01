Caso Zapata, más aclaraciones por parte del Gobierno

El caso del hijo de Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales, crece con cada declaración de aclaración que realizan los funcionarios de Gobierno que en su intención de querer bajar el interés de la población causan el efecto contrario.

El lunes hablaron sobre el tema el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera para dar diferentes versiones de lo ocurrido en los últimos días con Zapata Montaño.

El Presidente afirmó en la mañana que estaba dispuesto a cuidar del niño y que su expareja le mintió sobre lo ocurrido con su vástago.

“Yo quiero pedirle a los familiares, a la supuesta tía, que me presente, que me traiga, quiero verlo. Si su familia me permite, quiero recogérmelo al bebé. O al niño, ya no bebé. De verdad no puedo entender. No creo que falsamente me diga que ha fallecido el bebé, qué interés está detrás del niño, no tengo ningún problema, si la familia permite, me lo recojo al niño”, afirmó Morales.

Un par de horas más tarde el Vicepresidente indicó que todos los hechos ocurridos en las últimas semanas son parte de un plan familiar apoyado por los dirigentes opositores: Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga.

En conferencia de prensa, García Linera exhibió fotografías en las que se ve a los hermanos de Zapata, Paola y Gabriel, junto a los legisladores opositores Norma Piérola (PDC), Shirley Franco (UD) y el expresidente Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina.

“Estamos aquí demostrando toda una articulación política para atacar al presidente Evo (Morales) utilizando el tema de la señora (Gabriela) Zapata”, dijo.

García Linera indicó que Quiroga y Doria Medina, quienes saben “muy bien” y conocen toda la verdad sobre la relación de Morales y Zapata, utilizan ese asunto para atacar al primer Mandatario.

“Saben todo en torno a este tema porque los dos hermanos de la señora Gabriela Zapata trabajan para ellos y están vinculados políticamente a ellos”, aseguró.

El Vicepresidente dijo que la información sobre el supuesto tráfico de influencias fue replicada por el periodista Carlos Valverde, para que difunda y revele la existencia del hijo de Morales.

Minutos después de la declaración del Vicepresidente fuentes de la Policía confirmaban a los medios de comunicación la aprehensión de Cristina Choque, que según afirmaciones de la comisión de fiscales sería la cómplice de Gabriela Zapata Montaño.

Choque fue exconstituyente por el Movimiento al Socialismo (MAS), después Viceministra de Oportunidad de Género y Directora de Bienestar Social del Ministerio de la Presidencia.

El fiscala Edwin Blanco indicó que Choque prestará declaraciones durante la tarde del lunes y de inmediato se definirá su situación procesal.

“No adelanto ningún criterio sobre la señora Choque, porque según la Constitución se presume la inocencia de todos los acusados y su situación será definida después que preste su declaración”, indicó Blanco.

El funcionario del Ministerio Público sostuvo que por “estrategia de investigación” no dará más información sobre posibles aprehensiones en las próximas.

LA PAZ/Fides