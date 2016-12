Ferreira asegura que Zapata engañó a exministros

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, aseguró hoy en conferencia de prensa que la expareja de presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, engaño a exministros de Estado con el fin de buscar favores, por eso dice que la investigación en el caso debe “ir más allá” de funcionarios de bajo rango.

Según la autoridad, el “modus operandi” que la señora Zapata utilizaba era el de presentarse ante distintos ministerios y empresarios como la pareja del primer mandatario y además portando el certificado de nacimiento de su hijo, por lo que muchas exautoridades cayeron en esta forma de delinquir.

“El modus operandi de esta señora: iba con el certificado de nacimiento, (decía) yo soy la madre, mi hijo es hijo del Presidente (Evo Morales), por lo tanto hacia audiencias con empresarios y alguna gente le creía, lamentablemente es así, claro (de) eso tendrán que responsabilizarse, no son ministros actuales”, explicó Ferreira.

Lamentó que algunas autoridades recibieron a Zapata y le creyeron, pero no informaron sobre este tema. “Por ese tipo de acciones la imagen del Presidente está siendo dañada y es la responsabilidad nuestra, de los ministros, por no avisar, no informar y no denunciar en su momento”, apuntó.

Ferreira también aseguró que “esto no va quedar así, va tener que ir más allá” pues ha sido “demasiado grande el golpe a la dignidad y al buen nombre del Presidente como para que esto quede así, no, no, todo (tiene que ir) hasta el final, y los exministros que hayan tenido que ver también (…) sino (el caso) va quedar con estos funcionarito pinches que están mezclados, que son operadores de segundo nivel, con todos los que hayan sido cómplices o encubridores de alguna forma”.

LA PAZ/Fides