Evo pide a funcionarios que hicieron campaña por el No “dejar trabajar a otros”

El presidente Evo Morales pidió este lunes a “funcionarios públicos y gerentes” que hicieron campaña por el No en el referendo constitucional dar un paso al costado y dejar trabajar a otras personas comprometidas con el programa de gobierno.

En el acto de entrega de un bloque de aulas para la unidad educativa Bethsabé Salmón en el municipio de Achocalla, el jefe de Estado reveló que “algunos de nuestros funcionarios, algunos de nuestros gerentes (estaban) con el No, ¿qué quiere decir eso?, que no están de acuerdo con el programa 2025, que no están de acuerdo con el proyecto”.

Por tanto –dijo- que “como no están con el programa 2025 que son para las futuras generaciones, sólo quiero decirles que dejen trabajar a gente comprometida con Bolivia y el programa”.

Según Morales, hay funcionarios que expresaron públicamente que estaban con el No en el tiempo de campaña, que aquello se vio no sólo en las redes sociales sino también en sus vehículos.

“Algunos ya de manera agresiva y abusiva, en sus carros, que es gerente o presidente de una empresa, le meten No, entiendo, es su derecho, no están obligados (a estar con el programa de gobierno), pero como no está con el programa 2025 que dejen trabajar a gente comprometida”, sostuvo la autoridad.

Según el Mandatario, este fue un pedido de los dirigentes nacionales, “alguna gente nos está perjudicando”, le dijeron.

La autoridad también aclaró que en las entidades estatales no hay masacre blanca.

LA PAZ/Fides