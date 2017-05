García Linera: Crédito bilateral viene acompañado de una empresa del país acreedor

El vicepresidente Álvaro García Linera informó este lunes en conferencia de prensa que cualquier crédito de país a país viene “acompañado” de una empresa del acreedor, así como ocurrió con el préstamo chino y la empresa CAMC. “Es la modalidad de los créditos”, dijo.

“Cualquier crédito que venda de un país, ya no de un organismo multilateral, sino de un sólo país, únicamente establece la necesidad de que el crédito venga acompañado con una empresa de ese país”, indicó la autoridad.

Sin embargo, aclaró que en algunos casos “no es una empresa específica” y algunas veces hay un abanico de empresas de las que hay que seleccionar.

“Esos son los requisitos de los créditos de gobiernos extranjeros, esos gobiernos no se entrometen en asuntos públicos de Bolivia, esos gobierno no establecen condicionantes de políticas públicas como lucha antidroga, privatización y otros”, explicó.

Según la autoridad, esa modalidad de crédito no solo es en el caso de China sino de otros países ya que cada país del mundo que ofrece un crédito “acompaña a ese crédito” una empresa de ese país, esto ocurre con Francia, Italia, Rusia y otros créditos.

Ante la denuncia de un presunto tráfico de influencias a favor de la empresa CAMC con millonarios contratos, donde una de sus gerentes era la expareja del presidente Evo Morales, García Linera denunció que “hay un ataque hacia las empresa chinas, orquestado”.

Este ataque es asumido por el Gobierno como parte de esta “estrategia mundial de lucha de poderes continentales”.

El Vicepresidente cree que “no es casual una campaña sistemática y de carácter político que pone en juego estrategias geopolíticas a nivel mundial contra créditos de la República Popular de China y de Rusia”, ya que son créditos que incomodan a otros países como Estados Unidos.

Lamentó el “ataque incesante, malicioso, orquestado externamente contra las empresas chinas” y advirtió a la población que podrían surgir otros ataques contra empresa rusas.

“Buena parte (de ataques) orquestada contra empresa chinas en Bolivia forma parte de una guerra comercial, financiera, empresarial entre poderes mundiales. Hay países del mundo que no quieren ver a China este en América Latina o Rusia y nosotros no nos vamos a someternos a esos intereses de otros países si quieren pelearse con empresas chinas o rusas que se peleen en su país, pero que no nos vengan a molestar”, aseveró.

LA PAZ/Fides