Argentina gana en un tiempo

Una jugada de gol en el noveno segundo de iniciado el compromiso, puso en evidencia que la Selección Argentina estaba dispuesta a liquidar el pleito lo más antes posible ante el seleccionado boliviano al que finalmente venció por 2 a 0, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba por la sexta fecha de la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Pese a la lluvia de críticas en contra del escenario deportivo el equipo argentino propuso su juego y supo sacar ventaja en su reducto, donde más de 45 mil personas observaron el compromiso y a la figura del Barcelona, de España, Lionel Messi quien expuso un juego rápido se llevó por delante a los jugadores bolivianos.

La Selección Argentina comenzó a atacar desde el noveno segundo, la primera chance de gol la tuvo el jugador Ever Banegas con un remate directo al arco, la pelota chocó contra el palo, después de esa jugada el equipo celestes no tuvo complicaciones para llegar con peligro, ante un equipo que necesitaba calmarse, ya que era un manojo de nervios que no les permitió reaccionar ante los ataques rápidos.

Argentina ganó espacio y se paró en el sector de Bolivia, Gabriel Mercado, Marcos Rojo hicieron de las suyas en el campo de juego, al igual que Gonzalo Higuaín y Ángel Di María, este último salió antes que finalice la primera etapa debido a una molestia.

Gerardo Martino, técnico de los argentinos puso a los hombres necesarios para jugar ante una Bolivia que no hizo mucho, con el resultado a favor del equipo celeste les permite ubicarse entre los primeros de la tabla de las eliminatorias, pero el camino es largo por recorrer y faltan compromisos difíciles.

Gabriel Mercado, de Argentina convirtió el primer gol del partido (minuto 19), el jugador estaba atento al taque que generaron sus compañeros, el gol era cuestión de tiempo porque los ataques eran rápidos ante un arquero debutante, Carlos Lampe que nada tuvo que ver con los goles.

Después de la conquista el equipo de Martino aprovechó para complicar a la Verde, en el minuto 29 el jugador Ronald Eguino comete una infracción en contra del jugador Barcelona, Messi, el árbitro del encuentro decreta penal, el número 10 de Argentina (Messi) con un remate violento decreta el 2 a 0, Lampe que intuyó el trayecto del balón nada pudo hacer para evitar el segundo gol en su arco.

El árbitro venezolano también invalidó un gol a los argentinos por una supuesta posición adelantada. En el segundo tiempo del partido los argentinos también mostraron dominio, pero después se dejaron caer, los bolivianos intentaron reaccionar pero no logaron hacer nada, porque sus argumentos no fueron suficientes como para convertir un gol.

En el epílogo del partido Messi de tiro libre intenta sorprender a Carlos Lampe con un remate directo al arco, el golero logra despejar el balón, segundos después Marcos Rojo también intenta llegar, pero pese a los goles el guardameta respondió a la medida de sus posibilidades y evitó una mayor goleada.

Para las dos selecciones el tiempo se terminaba, el equipo argentino intentó sumar en el marcador con las individualidades que tienen, pero el arco se cerró y el juego terminó por 2 a 0, con un equipo boliviano que casi no hizo nada, que además se complica en su intento de clasificar al Mundial, partido que pasa pierde puntos valiosos que los mantiene entre los últimos de la tabla sudamericana.

