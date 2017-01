Zapata confirma carta y chats

“Sí, yo he enviado la carta y me ratifico en todo lo que he dicho (…) Los chats son verdaderos. Estoy siendo utilizada en todo esto”, indicó Gabriela Zapata al abandonar el juzgado donde se le negó la acción de libertad la noche del martes.

En la tarde de este martes el abogado de Zapata presentó una carta dirigida a Juan Ramón Quintana, en la que le pide lealtad a su expareja Evo Morales.

“Es un abuso con mi persona (…) simplemente soy un chivo expiatorio en todo esto”, expresó al referirse a rechazo de su acción de libertad.

El abogado de Zapata, William Sánchez, explicó que el recurso fue rechazado porque no se agotaron las otras vías procesales.

LA PAZ/Fides