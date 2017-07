Arce reitera que el incremento será de 4 %

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, reiteró este miércoles que la propuesta de incremento salarial del 4% entregado a la Central Obrera Boliviana (COB), es responsable y se sustenta en datos técnicos y económicos.

“Si seguimos con esta tendencia económica del crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), eso implica el pago del segundo aguinaldo. Les hemos dicho a los trabajadores que deben tomar en cuenta otra cosa; es que no dediquemos recursos solo a pagar sueldos y no a invertir, porque si no invertimos no crece la economía y si no crece la economía no habrá segundo aguinaldo”, explicó.

“Estamos viendo lo que puede ocurrir si el crecimiento de estos primeros meses permanece, es muy probable que el segundo aguinaldo tenga que pagarse en la presente gestión”, manifestó.

Rechazó la propuesta de la COB de un incremento salarial de un 8,5 %, porque no observaría temas importantes como el crecimiento y la generación de empleo.

El ministro también se refirió al pedido de los empresarios de participar en las negociaciones y dijo que la única vez que lo intentaron fracaso en 2013.

LA PAZ/Fides