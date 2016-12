Tras visitar al Papa, Evo sugiere a los obispos formar su partido proimperialista

Un día después de haber visitado al Papa Francisco en el Vaticano, el presidente Evo Morales criticó este sábado a los obispos de la Iglesia Católica y dijo que algunos jerarcas deberían crear su partido político proimperialista y que no entienden el mensaje del Papa de estar con los humildes.

El Mandatario, al referirse a la Carta Pastoral de la iglesia dijo, según el portal de El Deber, que “algunos jerarcas de la Iglesia Católica (en Bolivia) deberían hacer su partido, un partido proimperialista, procapitalista para no tener diferencias (con el partido de Gobierno), somos sinceros y directos, no tenemos nada que ocultar”.

Morales también lamentó, según la estatal ABI, que “algunos jerarcas de la iglesia no entienden el mensaje del Papa de estar con los humildes y con los pobres”.

El Presidente Evo Morales, que participa en un encuentro sobre economía y justicia social, también se quejó a una periodista por lo que dicen de él algunos sacerdotes.

“Como boliviana usted debe saber qué dicen algunos padres en sus misas, que ‘Satanás está en el Palacio’ y ¿quién es Satanás?, ¿el Evo? ¿Nuestro delito es ser indígenas?. Lamentablemente algunos miembros de la Iglesia no han entendido todavía el mensaje que el papa Francisco dio cuando visitó (el país): ‘Hay que estar con los humildes, con los pobres’”, sostuvo.

Morales aclaró que no tiene “ningún problema” con la Iglesia Católica pero sí tiene diferencias con algunos jerarcas. De hecho, manifestó que a pesar de ser católico estaba decepcionado de la iglesia, sin embargo, con los mensajes del Papa se ha fortalecido.

“Qué bueno sería que, si no asumen el cristianismo, es mejor que algunos jerarcas de la Iglesia Católica hagan su partido político”, insistió.

El viernes, el Presidente se reunió con el Papa Francisco, hablaron de diferentes temas e intercambiaron obsequios, además Morales le entregó al Pontífice una carta de parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales que criticaron las manifestaciones de la iglesia Católica sobre el narcotráfico.

Según el Jefe de Estado, al salir de su encuentro con el Papa, recibió una promesa de su secretario, aunque no especificó el nombre. “No sé si es importante decirlo, pero su secretario con quien conversamos me dijo que vamos a mejorar las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia, pero no es con toda la Iglesia, sino algunos miembros de la CEB”, sostuvo.

LA PAZ/Fides