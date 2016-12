La Alcaldía de La Paz convoca a músicos para la banda

La Alcaldía de La Paz lanzará, la próxima semana, una convocatoria pública para los nuevos integrantes de la Banda Municipal “Eduardo Caba”, porque los exintegrantes rompieron el proceso de diálogo que se mantenía con los funcionarios municipales.

El secretario municipal de Culturas, Andrés Zaratti, el martes en conferencia de prensa, explicó a los periodistas que fracasó un último intento de solución al conflicto que se mantiene con 27 exintegrantes.

“Si existen músicos, si consideran que tiene la experiencia, la disposición y el amor a la música para formar parte de este patrimonio de los paceños estar atentos que hasta el día martes vamos a lanzar y presentar la convocatoria donde estará establecida quiénes van a ser los que van a evaluar, que no va ser personal de la Alcaldía, sino gente especializada del ámbito musical”, explicó Zaratti.

El Secretario Municipal dio la explicación después de que los exintegrantes protestaran, con música, en el atrio del Palacio Consistorial para denunciar que la Alcaldía no quiere recontrararlos.

Zaratti explicó que en noviembre y diciembre de 2015 dichos músicos “se negaron por diferentes motivos” a ser evaluados para ser recontratados.

Recordó que si bien la Banda Municipal Eduardo Caba es patrimonio de todos los paceños, no lo son los músicos que la componían hasta diciembre de 2015, “tiene una historia de más de 50 años integrado por más de 200 músicos y ninguno de ellos puede asumir propiedad de la banda”.

Agregó que los exintegrantes de la banda no devolvieron los 26 instrumentos musicales. “Conminamos, a través de la prensa, a que por favor devuelvan porque eso no es propiedad de Wilfredo Mamani (ex director), es propiedad de los paceños porque se los ha comprado con los recursos que provienen de los impuestos”, demandó la autoridad.

LA PAZ/Con datos del GAMLP