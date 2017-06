Sifuentes niega que el MAS reciba recursos del Estado

La secretaria Económica del Movimiento Al Socialismo (MAS), Nélida Sifuentes, aclaró que su colectividad jamás recibió recursos del Estado para hacer campaña política, y pidió a las personas que denunciaron ese hecho a que demuestren con pruebas.

“Se han hecho aportes voluntarios de los ministerios, de las diferentes entidades de los ministerios, pero no se ha sacado recursos económicos del Estado, si alguien lo dice que me demuestre, soy la Secretaria Económica, los recursos económicos que hemos recibido en el MAS son exclusivamente de aportes voluntarios, y de cada recurso económico que se entrega es directamente en la cuenta, nadie a mí me entrega mil bolivianos, 10 bolivianos en mano y con recibitos, eso no manejamos”, afirmó.

La también senadora por Chuquisaca remarcó que los recursos que administra el MAS, y que en su mayoría provienen de aportes voluntarios de militantes, diputados, senadores y otras autoridades, son manejados con transparencia y de acuerdo a las normativas del Tribunal Supremo Electoral, porque se presentan los descargos a esa instancia con todas las auditorías correspondientes.

Señaló que en los últimos días presentó el informe de gasto de la última campaña que realizó el MAS ante el Tribunal Supremo Electoral.

“Ayer vencía el plazo para presentar el informe de este referendo que se ha desarrollado, nosotros hemos presentado ante el Tribunal Electoral con estados financieros, con libro mayor, menor, varias cosas que se maneja en tema contable, no soy experta en tema de contabilidad, pero tengo un profesional que me coadyuva, no solo a mí, sino a todo el movimiento económico del Movimiento Al Socialismo, nosotros nunca hemos tenido algún recurso económico del Estado”, insistió.

Explicó que todos los gastos que realizó el MAS en su campaña en medios de comunicación están certificados y justificados, porque muchos militantes hacen llegar sus aportes así como lo hicieron los mineros hace algunos meses.

LA PAZ/ Con datos del Senado