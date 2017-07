Blooming golea a Petrolero

Después de dos fechas seguidas sin conocer la victoria, Blooming volvió a encaminarse por la senda del triunfo tras imponerse a Petrolero por la cuenta de 4-0 la noche de este sábado en el inicio de la décima cuarta fecha del torneo Clausura y mejora su puntaje con 18 unidades para acomodarse sexto cuando restan por disputarse cinco partidos este domingo para completar la jornada.

Con goles de Nicolás Di Biase (18´), Pablo Salinas (36´), Aníbal Rotundo (66´) y Leandro Ferreira (87´), el elenco celeste de Santa Cruz derrotó a Petrolero y con esta victoria el cuadro dirigido por el director técnico Hernán Boyero levanta cabeza. Antes de esta noche, su último momento de éxito ocurrió en el clásico cruceño (2-0).

Di Biase colocó el 1-0 en el marcador con un disparo de zurda desde el costado izquierdo, en lugar de lanzar un centro se animó con un remate que sorprendió al arquero Iván Brun cuando el cronómetro llegó a los 18´. Era un golpe duro para la visita, ya que estaba comenzando a construir su fútbol.

Blooming pudo extender su ventaja en la cuenta con el tanto de Salinas en una jugada en la cual los celestes recorrieron el terreno de la visita con pases, hasta que José Luis Chávez cedió el balón al delantero, quien recibió de espaldas al arco y con un movimiento rápido quedó de frente al pórtico para lanzar un zurdazo a un costado (36´).

El cuadro de Yacuiba tuvo buenas intenciones a lo largo del compromiso, esto no le pudo llevar a obtener un mejor resultado porque en la definición el local marcó la diferencia. Una de las ocasiones que los jugadores de Petrolero reclamaron porque consideraban que era gol ocurrió a los 54´cuando un remate fue sacado por Cristian Coimbra sobre la línea, aunque la visita indicaba que el esférico cruzó la línea.

Luego de esta acción no hubo otra que marque la diferencia en la ofensiva del plantel yacuibeño, hubo acercamientos que no tuvieron una resolución tan clara y se fue resignando, porque no sabía cómo darle otro sentido a las acciones.

El tercer gol fue convertido con un disparo de Rotundo, quien se desmarcó ante un tiro libre y corrió hasta cerca del punto penal para mandar un derechazo que mandó el balón lejos contra el primer palo de Brun a los 66´.

La goleada de Blooming fue consumada con el cuarto tanto de la noche, cuyo ejecutor fue Ferreira quien con ángulo cerrado pudo definir ante un centro al ras de parte de Hugo Bargas, quien hizo un buen desborde a los 87´ mandando la pelota de un costado hacia el segundo palo.

Petrolero iba por buen camino, estaba peleando por el segundo lugar en el Clausura y de a poco salía de la zona del descenso de categoría, pero con esta caída todo vuelve a complicarse con el punto promedio.

SANTA CRUZ /APG