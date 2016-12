¿Hasta cuándo?

Domingo 08 Mayo 2016.

La pregunta de hoy no tiene respuesta todavía. El gobierno pidió ayer disculpas en Potosí por haberse equivocado al no haber atendido al Comité Cívico hace unos meses. Se dijo que es de humanos equivocarse, pero tampoco anunció obra alguna de mejora para la Villa Imperial. Esas disculpas son palabras nada más. Los hechos y sus actitudes correspondientes son mucho más creíbles que las meras palabras.

La discapacitada Felicia Alí, Trabajadora Social titulada en Sucre, estuvo en el “Café de la Mañana” de Radio y Televisión Fides el pasado 4 de mayo. “Feli” señaló que un buen grupo de los discapacitados, que suscribieron un acuerdo con el gobierno en días recientes, son funcionarios públicos de Cochabamba, Sucre y de otras ciudades. Además señaló que esos discapacitados no son dirigentes del sector y las bases no los aceptan. Incluso se atrevió a indicar que uno de ellos, que fue a un Canal de TV en silla de ruedas, no es discapacitado sino que se montó en esa silla para brindar espectáculo. Acotó que llegaron a La Paz en aviones de rutas regulares, financiados por la plata del sector, concedida por el gobierno.

Llama la atención que el actual gobierno, autodenominado “del cambio” copie mañas publicitarias no sólo ya antiguas sino totalmente desacreditadas en gobiernos anteriores, democráticos y dictatoriales también.

Alí reconoció hidalgamente que los Bs.40 millones que el actual gobierno ha concedido al sector es signo de mayor preocupación por esos compatriotas desvalidos de lo mostrado en gestiones anteriores, Pero, los requerimientos de ese grupo son cada vez mayores, sobre todo, por la adquisición de costosos medicamentos. Se pide una reunión con Evo. ¿Es tan difícil concederla?

Gracias, epi