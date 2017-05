Oruro: un enamorado se suicida con dinamita

Un minero falleció este martes al hacer explotar una dinamita en una pelea con su concubina en inmediaciones del mercado Max Fernández de Oruro, informó la Policía, el comandante departamental de la Policía, Juan Luis Torreli.

“Al promediar las 10:00 de la mañana se ha producido un hecho de sangre en inmediaciones del mercado Max Fernández (…), se ha tenido que lamentar la muerte del varón de 50 años y la mujer de 45 años queda herida”, dijo.

Según la Policía, el cadáver del minero fue trasladado a la morgue y la mujer fue trasladada al Hospital General.

La mujer, identificada como Leonarda Villca, dijo que su expareja la amenazó con matarla si no volvía con él.

“`Te voy a matar si no quieres regresar conmigo’ me ha dicho (…) y me estaba escapando y me ha jalado y no me acuerdo”, relató.

ORURO