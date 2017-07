Defensor dice que el monto del bono esta abierto

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, indicó que las personas con discapacidad están dispuesta a negociar el monto del bono mensual de 500 bolivianos con el presidente Evo Morales.

“Nos ha gratificado bastante que los dirigentes hayan manifestado que el tema del bono mensual está abierto a ser negociado”, manifestó el Defensor.

También agregó: “Las demandas actuales son justas, pero tienen que ser realizables, tienen que exigir un planteamiento que no sea deficitario para el Estado, de manera que sea sostenible, si no sería sostenible, no terminaría beneficiando a ningún sector”.

Tezanos Pinto comunicó que puso a disposición de los movilizados, los vehículos de la Defensoría del Pueblo para su traslado en caso de haya algún diálogo.

También aseguró que el brinda su servicios como mediador entre los movilizados y el Gobierno.

“Está comprometida mi participación, voy a mediar, ya se ha avanzado en eso, desde que he ingresado a mi oficina, el primer tema que se ha tocado es el de los hermanos con discapacidad”.

LA PAZ/Fides