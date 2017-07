Eduardo León: “Soy un preso político”

“Soy un preso político” fue la frase que lanzó el abogado de Gabriela Zapata, Eduardo León, el momento que ingresaba aprehendido al edificio de la Fiscalía de La Paz la tarde del martes custodiado por seis policías de civil.

León fue aprehendido después que en la mañana del martes Gabriela Zapata anunciara que él tenía todas las pruebas sobre el hijo que tuvo con Evo Morales y también de los actos de corrupción de cinco ministros del actual gabinete del Órgano Ejecutivo.

El abogado fue aprehendido en las puertas de los Juzgados de familia en la zona central de La Paz, por policías vestidos de civil, quienes le leyeron la orden de aprehensión delante de los medios de comunicación presentes en el lugar.

“Ellos (El Gobierno) creen que mandarnos a la cárcel nos van a callar y que este asunto se termina con nosotros presos, pero no es así, porque no voy preso no por ladrón ni asesino voy por defender derechos”, indicó León.

El jurista dijo que también serían aprehendidos por la Policía los abogados Willy Sánchez y Walter Zuleta, quienes también patrocinan a la expareja de Evo Morales.

El Ministerio Público no dio los motivos por los que en la tarde del martes fueron aprehendidos Eduardo León y la tía de Gabriela Zapata, Pilar Guzmán.

