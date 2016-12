Vías bloqueadas por paro cívico en El Alto

Un sector de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) de El Alto inició un paro cívico de 24 horas con el bloque de por lo menos dos vías, la carretera a Oruro (Puente Vela) y a Viacha, mientras esperan realizar una marcha cerca de las 10.00 en protesta a la elvación del precio del pan y del alza de tarifas del transporte de pasajeros.

El presidente de la Fejuve que realiza el la acción de fuerza, Franklin Machaca, indicó a Rdio Fides que hasta las 10.00 todas las vías principales que comunican a El Alto con el resto de Bolivia y con la ciudad de La Paz serán también cortadas.

“Los vecinos se han movilizado en casi todos los distritos algunos ya bloquean la carretera a Oruro, y otro distrito la vía a Viacha y en un momento más la salida a Copacabana”, indicó Machaca en contacto con Radio Fides.

Machaca recordó que el paro es contra “el alza de las tarifas del transporte que no fue consultado con los vecinos y porque el pan se elevó 10 centavos sin que las autoridades hagan algo”.

Es un paro político

Por su parte la Alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, calificó al paro como una medida política organizada por un sector de la Fejuve que está ligada de manera directa con el Movimiento al Socialismo (MAS).

“Está claro para la Alcaldía que es un paro político organizado por militantes del MAS, porque nosotros no tenemos tuición sobre el precio del pan y nosotros no autorizamos ninguna elevación de tarifas. Está claro que no quieren una mujer en la Alcaldía y solo buscan recuperar sus cuotas de poder en la Comuna”, dijo Chapetón a Radio Fides.

Con respecto a las obras que reclama el sector de los vecinos la autoridad municipal alteña sostuvo: “No hicieron nada con la anterior gestión y ahora que ven afectada su forma de vida, porque viven de ser dirigentes, se acuerdan de pedir obras para sus zonas”.

EL ALTO/Fides