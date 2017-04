Carlos Valverde está en Argentina

El periodista boliviano Carlos Valverde tuvo que salir del país hacia Argentina después que dos ministros profirieran largas diatribas en su contra. El comunicador que denunció el presunto tráfico de influencias en contratos millonarios entre el Estado y la empresa china CAMC, en entrevista con el portal digital infobae aseguró que se siente presionado y que dejó Bolivia por la tranquilidad de su familia.

Esta es la entrevista.

— ¿Te sentís perseguido en Bolivia?

— Me siento presionado. Salí a Argentina por una cuestión de tranquilidad de mis amigos, de mi familia, de los propios compañeros periodistas que me pidieron que me aleje por un tiempo. Pero voy a volver en cualquier rato. El problema es que yo soy la persona que presentó este asunto del tráfico de influencias de Evo Morales a partir de una relación con Gabriela Zapata Montaño.

— Contanos de qué se trata el caso.

— Es una militante política del Movimiento al Socialismo, que apenas llegó a ser bachiller, que supo construirse a sí misma, que logró enamorar a Evo Morales, y a partir del 2006, 2007, 2008, doña Gabriela Zapata Montaño se construye a sí misma. Se hizo implantes de pecho, de nalgas, lipoaspiración, se cambió la nariz, se cambió los dientes, se hizo lipoescultura, y hoy parece una modelo. Maneja mucho dinero, y todo eso, de acuerdo a la información que yo tengo, lo logró en base a la relación con Evo Morales. Yo sabía de esa relación, y alguien me había dicho que tenía un hijo, pero no lograba ubicarla en ningún espacio de gobierno o poder, ninguna empresa del Estado, consecuentemente no me importaba a mí lo que hacía con Evo Morales y su hijo.

— Hasta que.

— Todo surge a partir de la publicación de la empresa china CAMC Engineering que me da a mí la pauta para decir que gracias a la influencia de Evo Morales llegó hasta ahí. La cámara de Diputados y Senadores a través de la mayoría amplia que tiene, con más de dos tercios, decidió ver si los contratos que se habían hecho estaban bien, cuando mi denuncia no fue esa. La denuncia fue sobre la posibilidad de entrar a trabajar. Ahí se puede leer sobre la actividades de la doctora Gabriela Zapata, que no es doctora, solo es bachiller, recién tramitó la legalización de su título de bachiller. Se presenta como abogada y como contadora, y no es ninguna de las dos cosas. Y ahí en ese papel, uno puede leer que las gestiones de ella con el presidente Evo Morales son más importantes que las del gerente general de la empresa del estado chino. Ella, sin ningún mérito ni título que la avale, termina sentada ahí. Esa es la acusación que yo hice, que fue por el vínculo con Evo Morales.

— Además hiciste una investigación acerca de si tuvieron o no un hijo.

— Yo mostré el documento que es el certificado de nacimiento del niño Ernesto Fidel Morales Zapata. El presidente reconoció haber tenido un hijo con ella y dijo que había muerto. Yo presenté esta documentación y hace como una semana, y a partir de que Gabriela Zapata inicia una demanda para negarle la paternidad a Evo Morales, junto con que el abogado del presidente le pide que muestre al chico, yo reveo mis investigaciones. Aquí tengo la inscripción del nacimiento firmada por el presidente Evo Morales, y aquí el reconocimiento de paternidad que hace. Este señor de aquí es el testigo, uno de los dos testigos que firma en la oficialía del Registro Civil, y estas son las cédulas de identidad del padre y de la madre. Esto prueba que el niño legalmente existe, lo que yo he dicho en el último tiempo es que probablemente no existió nunca. Lo que genera una situación cuasi delictiva en el presidente Evo Morales que probablemente nunca vio al niño, pero figura como sí lo hubiera visto.

— ¿Vos dirías que esta señora lo engañó a Evo Morales, diciendo que había nacido un niño y era mentira?

— Por supuesto, sí. Lo que lo pone al presidente en una situación de indefensión absoluto. Al interior de su país debe ser el presidente más poderoso de América. La palabra de Evo Morales es ley en su gobierno, nadie se atreve a discutirlo, absolutamente nadie. Cómo puede ser que el presidente haya firmado un documento cuando nunca vió al chico. Sin embargo, lo firmó. Y esto hace fe de estado.

— ¿Y por qué te amenazan, y qué funcionarios?

— Primero, la ministra de Informaciones me dedicó cerca 45 minutos para hablar mal de mí, y luego el ministro de la presidencia en una interpelación usó una hora para decir que yo estaba mintiendo, que yo usé documentos falsos.

— ¿Y esto cuándo fue?

— Hace unos ocho días.

— Así que dijiste, mejor salgo unos días del país.

— Bueno, la ministra y el ministro fueron capaces de decir que iban a iniciar acciones legales contra mí. Yo no quiero que abusen de mí, y no se los voy a permitir.

— ¿Te sentís respaldado por la población?

— Sí, cuando yo presenté esto por primera vez, la cosa se puso complicada. Mandaron 100 policías a mi casa diciendo que buscaban a un narco, cerca del 7 u 8 de febrero de este año, cuando salió la primera denuncia sobre este tema. Y en quince minutos había 2000 personas afuera de mi casa, dispuestos a evitar mi detención. Luego se hizo una marcha con casi 10 mil personas a mi favor. Uno que no quiere hacer política, le llama mucho la atención. Y el gremio de periodistas me nombró este año Premio Nacional de Libertad de Expresión de este año. A mí me han sacado y me han negociado de dos canales de televisión. De una radio me vendieron por casi 100 mil dólares de contratos, pero Valverde se va. Y me tuve que ir. Hoy estoy trabajando en una radio de aire y canal de cable en Bolivia, pero sigo denunciando y diciendo cosas, y puedo decir que don Evo Morales está en problemas.

— Antes de despedirte y agradecerte tu visita al piso de Infobae TV, y expresarte nuestra solidaridad, hacenos un resumen de cuál es la situación política de Evo Morales. ¿Acepta su derrota a la reelección?

— Cuando perdió, dijo que aceptaba. Pero ahora dice que mis denuncias lo perjudicaron, y como las denuncias son mentiras, él tiene derecho a ir a un nuevo referéndum y tiene una mayoría parlamentaria para intentarlo, aunque es absolutamente ilegal. Más allá de las leyes, tiene copados todos los poderes del estado, el defensor del pueblo que fue puesto hace cuatro días, estaba dándole plata a unos manifestantes para que dejen de manifestar contra el gobierno. Se trataba de personas con discapacidad. Lo que está pasando en Bolivia es que hay un poder único, la fiscalía general del Estado, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, lo tiene al defensor del pueblo, al procurador, los tiene a todos. Lo que sí es que no pensaba tener a la población en la calle en contra, y el presidente Morales yo creo que si las elecciones hubieran sido cien por ciento transparentes hubiera existido más diferencia a favor del no a la reelección.

— Gracias por tu visita.

— Gracias a vos y a Infobae, siempre los estamos mirando desde Bolivia. Nos gusta el periodismo argentino y estamos tratando de estar pendientes, así que muchísimas gracias.

