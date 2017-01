León es trasladado a la cárcel de San Pedro

El abogado Eduardo León fue trasladado la tarde de este jueves al penal de San Pedro, después que los médicos de la sección de gastroenterología del hospital de clínicas le dieran el alta médica.

León fue trasladado en una camioneta de Régimen Penitenciario escoltado por otro vehículo de inteligencia de la Policía, no se permitió contacto alguno con los medios de comunicación presentes.

La hermana del detenido, Bertha León, en medio de llanto declaró a los periodistas “ mi hermano es inocente, el culpable de estos es el fiscal Departamental Blanco, pero Dios es grande y también él será tratado y enjuiciado como mi hermano”.

Al promediar la 17.30 León ingresó a la cárcel de San Pedro y antes de atravesar la puerta gritó: “Es un trasladado político, soy un preso político, pero soy un preso con dignidad, no robé nada, no maté nadie, no me llevé dinero de Fondo Indígena”.

También indicó “Gabriela Zapata es una psicópata” y reiteró que fue engañado.

Eduardo León debe cumplir detención preventiva en el centro penitenciario por la resolución del 1 de junio de la juez Decimotercero de Instrucción Penal Cautelar, Melina Lima.

El exabogado de Gabriela Zapata fue imputado por el Ministerio Público de presentar una libreta de servicio militar falsa para obtener su título de licenciado en derecho.

León fue detenido el 17 de mayo y guardo detención en celdas judiciales hasta el 2 de junio que después de una crisis gástrica fue trasladado al hospital de Clínicas de donde fue trasladado al penal de San Pedro.

