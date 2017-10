Evo anuncia el cierre de Ecobol

El presidente Evo Morales anunció este viernes en conferencia de prensa el cierre de la estatal Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) pues casi ya no presta servicios. Además indicó que el Gobierno cambiará de rubro en las empresas descentralizadas que no generen utilidades.

“Los dirigentes me plantearon que no podemos cerras empresas públicas, yo he puesto un ejemplo y quiero que sepan, he puesto como ejemplo Ecobol, correos. Ecobol con el satélites de comunicación o internet ahora (…) qué servicio presta, nada, casi nada, dije Ecobol vamos a cerrar lamentablemente”, sostuvo.

En su criterio, Ecobol tal vez antes “era una forma de comunicación” pero que ahora no pues han cambiado las tecnologías y las empresas públicas tienen que adecuarse, “pero respetando los derechos”.

“Imagínense ustedes los correos de Bolivia casi ya no sirven, claro, antes era un gran empresa productiva además generaba, ahora ya no, hay tantas otras formas de comunicación”, acotó.

El pasado fin de semana el secretario de conflictos del sindicato de Ecobol, Rubén Bascopé, manifestó a radio Fides la resignación de los trabajadores ante un posible cierre de la empresa, así como ocurrió con la textilera Enatex. Lo único que exigirán a las autoridades del Gobierno es el pago de todos sus beneficios.

La autoridad también adelantó que el Gobierno cambiará de rubro en las empresas descentralizadas que no generen utilidades.

“Si alguna empresa descentralizada no está dando utilidades porque es una empresa productiva (entonces) estamos en la obligación como Gobierno cambiar de rubro, respetando sus derechos (estamos) obligados porque esa empresa es productiva”, apuntó.

“En algunos solamente generan divisas para salarios, las empresas públicas productivas tiene que generar divisas para otros sectores sociales”, acotó.

LA PAZ/Fides