Viceministro Vásquez garantiza el servicio postal

El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Antonio Vásquez, garantizó este sábado el servicio postal que realiza la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y dijo que se trabajará con los funcionarios de la empresa para sacarla adelante. Sobre el cierre aseguró que presidente Evo Morales se refirió en términos generales y no sobre correos.

“Como Gobierno lo que queremos manifestar que el servicio postal siempre está garantizado porque es un derecho que está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE)”, indicó en conferencia de prensa la autoridad.

Tras el enuncio el presidente Evo Morales sobre el cierre de la empresa, la autoridad se reunió este sábado con los trabajadores y decidieron formar comisiones para analizar su nivel de rentabilidad, se continuará el trabajo el próximo jueves.

“El anuncio se refería básicamente a las empresas en general, una empresa estatal que no genera los frutos o que no es rentable o que opera a pérdida obviamente tiene que afrontar ese destino que es que es el de un cierre. El caso de Ecobol es una empresa que está atravesando por una crisis pero vamos a tomar los mecanismos y la acciones para poder sacarla a flote”, dijo.

Aunque ahora el discurso de la autoridad es diferente, el viernes el presidente Morales anunció el cierre de Ecobol. “Los dirigentes me plantearon que no podemos cerras empresas públicas, yo he puesto un ejemplo y quiero que sepan, he puesto como ejemplo Ecobol, correos. Ecobol con el satélites de comunicación o internet ahora (…) qué servicio presta, nada, casi nada, dije Ecobol vamos a cerrar lamentablemente”, sostuvo.

LA PAZ/Fides