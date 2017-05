El Gobierno minimiza la movilización de la COB

El Gobierno con distintas declaraciones resto importancia al paro de 24 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) en apoyo a los trabajadores de la Enantex, que piden la derogación del decreto supremo 2765.

Para el ministro de Gobierno Carlos Romero las carreteras interdepartamentales del país se mantienen expeditas y que sólo cinco fábricas en La Paz acataron el paro convocado por la central sindical.

“Viendo resultados de la movilización de la COB, no podríamos hablar precisamente de un paro de actividades, porque en términos generales las actividades son normales”, dijo el conferencia de prensa.

Romero indicó que entre esas cinco fábricas que acataron la medida de fuerza se encuentran la planta de leches PIL, una cementera y otras que aglutinan a fabriles.

Dijo que “el resto de las actividades son de absoluta normalidad”.

El ministro precisó que en la marcha de la COB, que descendió desde la ciudad de El Alto y que llegó al centro paceño con estruendosas y repetidas detonaciones de dinamita, se constató la presencia de al menos 1.000 funcionarios municipales.

El vicepresidente Álvaro García Linera indicó que al no parar los sectores productivos como los mineros y los petroleros la medida de presión carecía de fuerza y no tuvo el impacto que esperaban los dirigentes.

En una primera evaluación realiza a las 10.30 el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes sostuvo: “Hay una marcha que está bajando de la ciudad de El Alto (…) se ha contabilizado entonces y se ve que no pasan de 800 personas. No hay una movilización que diga se está paralizando, las actividades son normales, mire el último reporte que me han dado, 15 fábricas de fabriles están trabajando, 5 han paralizado efectivamente, entonces eso quiere decir que hay normalidad.

