Jorge Lazarte en carta a Evo “no soy un soplón”

El exvocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, negó este miércoles haber informado al presidente Evo Morales que la embajada de Estados Unidos instruyó rechazar la personería jurídica a la Asamblea por la Soberanía del Pueblo (ASP).

“Usted me hace aparecer como un soplón que informa de un delito que se habría cometido en la Sala Plena de la Corte Nacional Electoral en el año 1996. Señor Presidente, quiero decirle que no soy ningún correvedile ni chivato ni de usted ni de nadie; ni un traidor a la lealtad (que no es complicidad) con los que fueron mis colegas”, acota Lazarte.

Lazarte entregó una “carta abierta” en Palacio de Gobierno dirigida al Jefe de Estado. “Con esta carta elevo mi voz de protesta por la injuria contra personalidades de merecido prestigio en el país”, toda vez que se les estaría imputando una “acción delictiva”, sostiene en la misiva.

El exvocal hizo pública su nota al Presidente porque en febrero y en una conferencia de prensa del 17 de junio, Morales dijo que manera textual que la CNE de 1996 no entregó su personería jurídica a la sigla de ASP por instrucción de la embajada estadounidense y que esa información fue proporcionada por Lazarte en el Chapare.

“Todo esto no tiene nada que ver con supuestas instrucciones de la embajada de EEUU, sino con la desprolijidad” con la que se hubieran llenado los libros. Asimismo, le hace notar que los representantes de la sigla nunca hicieron ninguna representación ni impugnaron la determinación de la CNE.

Añadió que de acuerdo a toda la documentación que existe en la resolución N° 2007/06 de la sala plena, la sigla ASP por la que Morales reclamó, presentó los libros con datos incompletos, registros sin firmas o sin fechas de nacimiento; partidas registradas cuando los libros ya fueron cerrados, registro de menores de edad. “Estos errores llegaban al 15 por ciento del total de registros de la ASP en 1996, por tanto, superior al 5 por ciento tolerable”, explica Lazarte en su carta.

Calificó como “inaceptables” y “muy graves” las declaraciones del Presidente que muestran una supuesta comisión de varios delitos y hacen ver como si los miembros de la CNE no hubieran cumplido sus funciones porque supuestamente estaban sometidos a la embajada de EEUU y sus actos respondían a instructivos.

Le recuerda que en 1999 el MAS se presentó en las elecciones municipales donde ganó en varios municipios del Chapare, pero además recibió financiamiento público y que fue mencionado como partido en varias resoluciones de esa corte.

Lazarte reconoció que fue al Chapare no fue para reunirse con Morales sino para -en su criterio analítico- ver el trasvase entre el MAS y las Seis Federaciones productoras de coca que se reunieron el mismo día, precisa.

LA PAZ/Agencias