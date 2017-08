Envían a la cárcel a exdirector de Transparencia de la Magistratura

El juez Tercero de Instrucción Penal y Cuatelar, Enrique Morales, determinó este jueves enviar en detención preventiva al penal de San Pedros al exdirector de Transparencia del Consejo de la Judicatura de La Paz, Ariel Marañon, por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado, ejercicio ilegal de la profesión.

El abogado del imputado, José Luis Rodríguez, informó a Radio Fides , que “el juez Morales no me dio el tiempo suficiente para demostrar que mi defendido cometió delitos a los que no corresponden la detención preventiva en la cárcel”.

Marañon trabajo durante cuatro años como director de Transparencia de Consejo de la Magistratura en La Paz. La falsificación de su título de abogado fue descubierto por una investigación del Ministerio de Justicia, que determinó que el grado profesional del funcionario de judicial era falso.

Una de las consecuencias de la detención de Marañon fue la determinación del presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, quien anunció el inicio de un proceso administrativo para que el exfuncionario devuelva el dinero recibido en calidad de sueldo en el tiempo de servicio en la instancia judicial.

Por su parte el representante del Consejo de Magistratura, en La Paz determinó dar un plazo de 30 días para que los 500 funcionarios de nivel profesional del Tribunal Departamental de Justicia presenten un copia legalizada de sus títulos profesionales y sus respectivos registros en el Ministerio de Justicia, y en el colegio profesional respectivo para otro personal que no sea abogado.

LA PAZ/Fides