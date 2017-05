La COB prepara el paro de 72 horas

Guido Mitma, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) informó que el próximo lunes se realizará un ampliado nacional para radicalizar las medidas de protestas y advirtió con un paro de 72 horas, dado que el Gobierno no retrocede en la abrogación del decreto supremo 2765, que define el cierre de Enatex , lo que derivó en el despido de 850 personas.

“Se ha instruido realizar un ampliado nacional para analizar los resultados del paro de 48 horas y luego hacer uno de 72 horas. Pero antes se está convocado a una reunión de emergencia en todos los departamentos para recoger las demandas incumplidas del Gobierno”, dijo.

Mitma aseguró que el paro de 48 horas continuará y que para mañana se prevé radicalizar las medidas de presión en diferentes regiones del país en respaldo a los extrabajadores de Enatex.

“Lo único que pedimos es la abrogación del decreto supremo 2765 por ser dañiño para los trabajadores. No vamos a permitir su aplicación. La lucha es de todos los bolivianos y para los trabajadores. Pedimos al pueblo que se una en esta lucha”, aseveró a Oxígeno.bo.

Hoy varios sectores afiliados a la COB salieron a bloquear distintos puntos estratégicos en la urbe paceña. Mañana se concentrarán desde las 08.00. En horas de la mañana, la policía gasificó a los docentes que bloqueaban en la autopista se sabe que hubo dos detenidos, aunque Mitma dijo que aún no fue confirmada la versión. De ser así señaló que no permitirán ese tipo de atropello.

“Tenemos derecho a movilizarnos y la policía no puede privar de un derecho sindical a los trabajadores. Vamos a evaluar”, precisó.

Por su parte, el viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, dijo que el paro de 48 horas que inició esta jornada la Central Obrera Boliviana (COB) no es contundente y no paralizó el aparato productivo del país.

“Pero hay que decirlo, por suerte no tiene la contundencia que podría esperar de la COB el paro no está siendo acatado, no están cerrando las fábricas, la producción sigue, el aparato productivo sigue funcionando en nuestro país”, explicó.

