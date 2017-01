Maestros descartan reponer días de paro si les descuentan

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores en Educación Urbana de La Paz, Severo Apaza, aseguró que su sector está dispuesto a reponer, los sábados, los tres días de paro declarado por la Central Obrar Boliviana (COB) siempre y cuando el Gobierno no aplique los descuentos anunciados, de lo contrario no habrá tal reposición.

“Nosotros le respondemos al Ministro de Educación (Roberto Aguilar): si ellos van a proceder con los descuentos, sancionando la medida de los maestros aunque está consagrado en la Constitución Política del Estado, nosotros no vamos a reponer, no vamos a trabajar los tres días que anuncia el Ministro, o de lo contrario vamos a trabajar los tres días siempre y cuando el Ministro no ejecute las sanciones del descuento”, declaró el dirigente.

El jueves el ministro de Educación, Roberto Aguilar, adelantó que las unidades educativas que acataron el paro de 48 horas y el de 24 del lunes deberán utilizar los días de las vacaciones de invierno para reponer y tomar exámenes a los estudiantes.

“En las unidades educativas que se suspendieron clases durante tres días (de paro) vamos a disponer que se amplíe la actividad por tres días en el periodo de descanso pedagógico; no puede ser que un maestro quiera acumular exámenes en un solo día”, indicó la autoridad.

Ante esta decisión, el dirigente planteó que la reposición de los días no trabajados serían los sábados.

También recordó que el derecho de los trabajadores a asumir medidas de presión y protestas, como los paros para exigir al Gobierno atención a sus demandas, está establecido de la Constitución, por tanto la COB deberá velar el cumplimiento de estos derechos.

“Los dirigentes de la COB deberían representar en la mesa de diálogo el respeto al fuero sindical, el respeto al derecho a la huelga que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, de lo contrario los mismos dirigentes de la COB se estarían convirtiendo en cómplices de esta medida totalmente autoritaria, incluso hasta fascista por parte del Gobierno que pretende sancionar la lucha de los trabajadores”, indicó.

LA PAZ/Fides