Paco: Delito de Del Rincón es no denunciar ni publicar sobre el hijo falso

Para la ministra de Comunicación, Marianela Paco, el delito que cometió el periodista de la cadena estadounidense CNN, Fernando Del Rincón, es no haber denunciado ni publicado la información que tenía sobre el supuesto hijo de Gabriela Zapata con el presidente Evo Morales. La autoridad insistió sobre el delito a pesar de que la información no se publicó como explicó el jueves Del Rincón.

“El delito es que sabiendo que no era el niño el hijo del Presidente (Evo Morales) no lo ha denunciado, no lo ha publicado, para mantener la farsa de dañar la imagen del Presidente, del Gobierno del país”, sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.

Fernando Del Rincón explicó anoche que no transmitió la información sobre la investigación que realizó sobre el presunto hijo del Mandatario porque no encontró evidencia contundente ni física, como una prueba de ADN, para confirmar o descartar su existencia.

“No habían los elementos suficientes para sustentar los señalamientos ni tampoco evidencia física como ADN para descartar o confirmar la existencia de un presunto hijo del presidente Evo Morales, por lo que en un acto responsable, ético, vertical y profesional, totalmente contrario a una conspiración, la decisión fue no transmitir los elementos de la misma”, aseveró.

A pesar de esta aclaración Paco insistió que el equipo de CNN había verificado que el niño no era el hijo de Morales. La decisión de no difundir dicha información obedece a que “han verificado que ese niño no era hijo del Presidente, pero resulta que le han ocultado información a toda su audiencia y al pueblo boliviano y del mundo que les observa, eso no es ético”, indicó.

Paco ratificó el discurso gubernamental de que la cadena CNN conspira contra el Gobierno y anunció que remitirá a la Fiscalía todos los antecedentes del periodista Del Rincón.

En criterio de la Ministra otro delito que cometió el periodista en cuestión es el de Trata y Tráfico.

LA PAZ/Fides