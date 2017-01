Baldivieso: “Me voy contento y feliz”

“Me voy contento y feliz por haber contribuido con algo a la Selección Nacional, estoy seguro que no todo fue malo en este proceso en el que tuvieron oportunidad jugadores que no fueron tomados en cuenta por otros seleccionadores y ahora están jugando para equipos del exterior”, declaró Julio César Baldivieso, exdirector técnico de la selección nacional.

El lunes el entrenador fue cesado de sus funciones tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), según Baldivieso la dirigencia no le oficializó la medida y sólo se enteró por la prensa nacional que ya no era más técnico de la Verde, pero destacó que no le extraña tal disposición y cierra un periodo más de su carrera en el fútbol nacional.

“No sólo estoy agradecido con los dirigentes que me dieron la oportunidad de dirigir a mi Selección, también con la gente que en las calles que se detuvo para destacar mi trabajo, a los futbolistas que me llamaron para agradecerme la oportunidad que se les dio. Antes de cerrar todo esto quiero decirles que hice todo en la medida de las posibilidades que me dieron los dirigentes, ahora un tiempo disfrutaré con mi familia y después seguiré actualizándome”, añadió.

Baldivieso debutó oficialmente a la cabeza de la Verde el pasado 8 de octubre de 2015 en ocasión del partido contra Uruguay con el que perdieron por 2 a 0 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, por la primera fecha de la fase de clasificación al Mundial de Rusia 2018, en ese encuentro Jair Torrico fue expulsado en el minuto 70 ante más de 35 mil personas.

La mala racha los acompaño en la segunda fecha de las eliminatorias, el seleccionado volvió a perder el 13 de octubre contra Ecuador por 2 a 0 en el estadio Atahuallpa (Quito). La única victoria que consiguió la Verde a la cabeza de Baldivieso fue el pasado 12 de noviembre ante Venezuela al que vencieron por 4 a 2, con dos goles de Rodrigo Ramallo, uno de Juan Carlos Arce y Ronald Eguino.

El 17 del penúltimo mes del año los bolivianos volvieron a sufrir otra derrota esta vez contra Paraguay en Asunción por 2 a 1, en tanto que el 24 de marzo ante Colombia en La Paz nuevamente cayó por 3-2, en tanto que el mismo mes en Córdoba volvió a perecer esta vez contra Argentina por 2 a 0, la segunda conquista llegó mediante la vía del penal ejecutado por Lionel Messi.

Los resultados en contra de la Verde continuaron en la Copa América Centenario, del que fue eliminado antes que finalice la primera fase, perdieron contra Panamá (2-1), Chile (2-1) y Argentina (3-0) en Estados Unidos, esos resultados lo dejaron fuera de toda chance de continuar a la cabeza del seleccionado, pues la dirigencia de la FBF reiteró que son los resultados los que mandan en el fútbol.

“Tan equivocado no estaba, todos queríamos cambios, cuando comencé a darle espacio a los jóvenes entonces se inician las críticas. Pero también quiero ser claro, que al no haber accedido a pedidos de terceras personas de cómo conformar mi equipo comenzaron los problemas, así había sido el fútbol nacional”, añadió el entrenador quien nuevamente se estrelló contra el directivo Walter Torrico, quien es parte de la dirigencia de la Asociación Nacional y la FBF.

COCHABAMBA/APG