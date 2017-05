Aprehender a abogada Montaño y ella denuncia al Fiscal del caso

La reconocida abogada María Teresa Montaño fue aprehendida el miércoles y guarda detención en celdas judiciales a la espera de una audiencia cautelar a raíz de un proceso que le inició el hijo de uno de sus clientes. Por su parte Montaño denunció al fiscal del caso pues este le habría pedido 10.000 dólares para dejar el caso sin efecto.

La abogada es acusada por dos delitos: engaño a persona incapaz y privación de libertad. El hijo de uno de sus clientes de 69 años, que cumple una sentencia de más de tres años en la cárcel de San Pedro de La Paz, presentó la acusación antes de ser declarado “indigno”.

“Su padre me ha autorizado que lo declare indigno porque es un mal hijo y antes de que yo lo declare indigno lo que ha hecho él es iniciarme un proceso por privación de libertad y por engaño a persona incapaz, pero nunca han probado que sea persona incapaz porque el fiscal ni siquiera le ha hecho declarar a mi cliente”, explicó a los medios locales.

Indicó que su cliente no confía en su hijo y que en la única persona en quien siempre ha confiado ha sido en ella. “Resulta que su hijo, a quien el padre no lo quiere, ha hecho declaraciones ante los juzgados indicando que quiere que se lo interne a su padre por interdicto, porque es demente senil pero con la condición de que a él se le entreguen las cosas (todo lo que tiene)”, explicó Montaño.

La abogada también denunció que el Fiscal del caso, después de recibir su declaración, le hizo entregar con el investigador la orden de aprehensión por lo que le reclamó y en respuesta el fiscal le dijo: “si me da 10 mil dólares yo me olvido de esto, entonces lo sacudí y le dije porque, porque tengo que pagar si no he cometido ningún delito y él inmediatamente llamó a las policías, cuando tuvo la certeza de que no le iba a dar los 10 mil dólares, porque él anteriormente me dijo doctora usted tiene muchos bienes y están pidiendo que se los anote preventivamente”.

Según Montaño le explicó al Fiscal “que sí tenían dinero” y que había sacado dos montos del banco pues estaba administrando ese recursos de su cliente con los que compró la celda judicial para él por un valor de casi ocho mil dólares, el ingreso a la posta de 900 dólares y otros gastos de alimentación.

“Le he pedido al fiscal que llame a Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo para que mi cliente no se quede sin comer hoy día y los otros días porque mi cliente solo depende de mí, yo administro su dinero y para no verlos a su hijo, por dentro, se encierra con un candando enorme y (el hijo) en sus declaraciones dice que yo he hecho que me ame como una hija y que a él lo deteste, yo nunca lo he visto en 12 años”, apuntó.

Con lágrimas e impotencia, Montaño dijo: “Yo no puedo estar presa porque no le pago 10 mil dólares al fiscal, no puede estar presa porque guardo normas éticas y si tengo que ir a la cárcel de verdad lo voy a hacer porque mi conducta como abogada siempre fue intachable”.

LA PAZ/Fides