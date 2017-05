Justicia rechaza pedido de DDHH de retirar acusación en el caso Porvenir

El presidente del Tribunal Sexto de Sentencia, César Portocarrero, informó el jueves que la solicitud de la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, de retirar la acusación contra Leopoldo Fernández en el caso Porvenir fue rechazada, porque no se sujeta a los requisitos que se exigen en esos casos.

“El Tribunal rechazó el memorial de la señora Amparo Carvajal, porque no reúne los requisitos para retirar la acusación y para revocar un mandato, tomando en cuenta que no adjuntó ninguna resolución del directorio de la APDHB”, dijo a la ABI.

Portocarrero manifestó que el memorial de Carvajal no está acompañado por una resolución que la acredite como presidenta de la APDHB y le faculte retirar la acusación, solamente adjuntó una fotocopia de su cédula de identidad y una licencia de conducir que establece que está inhabilitada.

Explicó que Fernández en la audiencia planteó la reposición de la solicitud del retiro de la acusación que la APDHB, realizada con anterioridad, además que no se acepte la personería del abogado Juan Alipaz, apoderado de la entidad defensora de derechos humanos.

En audiencia, Alberto Morales, abogado defensor de Fernández, fundamentó el planteamiento de su defendido, e hizo lo propio Alipaz; sin embargo, el Tribunal determinó rechazar el memorial.

“En materia penal la fotocopia simple tiene todo el valor jurídico hasta que no sea tachado de falso y en ningún momento se manifestó que esa fotocopia no es validad, es válida, empero no se acompañó ninguna documentación que acredite su condición de presidenta de la APDH y la revocatoria de mandato del doctor Alipaz”, precisó Portocarrero.

Superado ese incidente, dijo, que el juicio en el caso masacre de Porvenir ingresará a la fase de alegatos de los imputados con lo que se acerca a su culminación.

“A ocho años de la llamada masacre de Porvenir, (ocurrida) el 11 de septiembre de 2008, estamos en la recta final del juicio, estamos en la fase de alegatos”, afirmó.

LA PAZ/ABI