Discapacitados recaudan 21 mil bolivianos

El dirigente de las personas con discapacidad de Santa Cruz, Samuel Cabrera, informó el jueves que la campaña solidaria, que se realizó ayer, en La Paz, logró recaudar más de 21.000 bolivianos, recursos que serán empleados por su sector para retornar a sus regiones.

“Gracias a la población paceña hemos logrado recaudar ropa, víveres y el fondo económico que llegó a 21.200 bolivianos que nos alcanza para retornar a nuestros departamentos”, indicó.

La campaña de solidaridad reunió ropa, víveres y dinero para que las personas con discapacidad dejen la sede de Gobierno, a la que llegaron hace tres meses en demanda de un bono de 500 bolivianos.

Explicó él y sus compañeros abandonarán la ciudad hasta el viernes.

Dijo que las personas con discapacidad “no se van derrotadas” sino desilusionadas porque no consiguieron el bono de 500 bolivianos, aunque indicaron que lograron la reactivación de los 42 puntos a favor del sector.

“Nosotros hemos ganado algo, porque si no fuera este movimiento que hemos hecho no se hubiera reactivado los 42 puntos para contrarrestar el movimiento, aunque hemos perdido la batalla, pero la guerra continua porque vamos a regresar a nuestros departamentos donde no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino que vamos a seguir luchando por una reivindicación, por los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo.

