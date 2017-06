Scarpellini: “La Iglesia Católica está de fiesta porque un hermano suyo ha llegado al Padre”

El obispo de la Diócesis de El Alto, Eugenio Scarpellini, tras lamentar el deceso del padre Sebastián Obermaier aseguró que la Iglesia Católica está de fiesta ya que “El padre de Villa Adela” como era conocido “llegó al Padre”, a Dios.

“La Iglesia Católica está de fiesta porque un hermano suyo (Sebastián Obermaier) ha llegado al Padre”, dijo el Obispo en contacto con radio Fides.

Obermaier falleció esta mañana alrededor de las 06.00 por un paro cardiaco, al momento es velado en la iglesia Cuerpo de Cristo de la urbe alteña donde cotidianamente celebraba la eucaristía.

El obispo Eugenio Scarpellini aseguró que el padre Sebastián era “un hombre que ha hecho de su vida un regalo grande para la iglesia, para Dios, para los pobres y para nuestra ciudad”.

También dijo que a pesar de que Obermaier se fue con Dios, para quienes seguimos en la tierra es una pérdida sensible. “Lo que siento en este momento es una pérdida sensible para toda la iglesia de El Alto, para toda la ciudad de El Alto. Un hombre que a marcado la vida de esta ciudad donde ha trabajado por 37, casi 38 años, en obras que se refieren a la iglesia como tal, templos, centros de atención para niños, guarderías, centros de salud, centros de ancianos, de donación, pero también con la ciudad misma. No olvidemos que luchaba contra la pobreza”, dijo.

LA PAZ/Fides