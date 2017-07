Hoyos convoca a 25 jugadores para los juegos con Perú y Chile

El técnico de la selección boliviana Ángel Guillermo Hoyos dio a conocer esta tarde la nómina de 25 jugadores que enfrentarán a Perú 1 de septiembre de local y visitará a Chile el 6.

El seleccionador boliviano presento el pasado jueves una lista de 93 jugadores que serán parte del trabajo de la “verde” durante las eliminatorias al mundial Rusia 2018

NÓMINA DE CONVOCADOS

25 JUGADORES

1. Carlos Lampe (Huachipato)

2. Romel Quiñónez (Bolívar)

3. Guillermo Viscarra (Oriente)

4. Ronald Raldes (Oriente)

5. Edward Zenteno (Wilstermann)

6. Nelson Cabrera (Bolívar)

7. Alejandro Meleán (Sport Boys)

8. Erwin Saavedra (Bolívar)

9. Diego Bejarano (The Strongest)

10. Edemir Rodríguez (Bolívar)

11. Marvin Bejarano (The Strongest)

12. Jorge Flores (Bolívar)

13. Martín Smedberg (IFK Gopteborg)

14. Wálter Flores (Bolívar)

15. Cristian Machado (Wilstermann)

16. Gualberto Mojica (Oriente)

17. Diego Wayar (The Strongest)

18. Pedro Azogue (oriente)

19. Pablo Escobar (The Strongest)

20. Raúl Castro (The Strongest)

21. Marcelo Martins (Chang Chun Yatai)

22. Yasmani Duk (Cosmos)

23. Juan Carlos Arce (Bolívar)

24. Jhasmani Campos (Sport Boys)

25. Bruno Miranda (U. Chile).

El trabajo de los convocados comenzará en La Paz a partir del próximo jueves, pero los jugadores de Bolívar y de The Strongest se incorporarán después de sus partidos con Nacional y Real Potosí el viernes y sábado.

LA PAZ/Fides