Iglesia Católica advierte sobre grupos disidentes

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) advirtió que las denominaciones “iglesia católica apostólica nacional boliviana” y la “iglesia católica apostólica renovada en Bolivia”, no están reconocidas por el Papa Francisco, por lo que no son parte de la Iglesia Católica boliviana.

Mediante un documento denominado “Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mi” sostiene que: “Con todo respeto cristiano a las personas, aclaramos ante el Pueblo de Bolivia que las autodenominadas “iglesia católica apostólica nacional boliviana” y la “iglesia católica apostólica renovada en Bolivia” no son reconocidas por el Papa Francisco ni por la Conferencia Episcopal Boliviana; por tanto no forman parte de la Iglesia”.

En el documento los obispos de Bolivia también sostienen que: “Defendemos la libertad religiosa pero no es honesto ni cristiano llamarse “Iglesia Católica”, apropiándose indebidamente de sus símbolos e identidad, sin aceptar sus normas, leyes y requerimientos para ejercer el ministerio en comunión con ella”.

Después piden a los fieles a continuar siguiendo a sus pastores, los cuales conviven con ellos cada día y en cada momento y en caso de que alguno participó en uno de estos actos de estos grupos solo contribuyó a “la división de la Iglesia”.

En los pasados días los grupos disidentes de la Iglesia Católica iniciaron una fuerte campaña en los medios de comunicación indicando que ellos también están habilitados para impartir los sacramentos (bautizo, primera comunión, matrimonio) y las celebraciones religiosas (misas).

LA PAZ/Fides