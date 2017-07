Smedberg: “Hoyos quiere un estilo europeo”

El mediocampista Martín Smedberg-Dalence llegó a la ciudad de La Paz la madrugada de este martes tras un largo viaje desde Suecia y en los contactos que sostuvo con el entrenador Ángel Hoyos percibió que el cuerpo técnico desea darle un estilo de juego europeo a la Selección Nacional.

“Lo que vi de Hoyos -declaró Smedberg-Dalence- es que es muy profesional en su trabajo y ya hablamos antes; me mandó videos de qué forma quiere jugar y para mí me parece que quiere un estilo parecido a lo que yo tengo en mi club (Goteborg), un estilo más europeo, y me parece que será bueno”.

Smendberg tiene una carrera de 15 años jugando en el fútbol sueco y desde el año pasado atiende a las convocatorias del seleccionado boliviano. Durante este tiempo conoció la labor de los entrenadores Mauricio Soria, Julio César Baldivieso y Hoyos.

Con Hoyos, el volante de 32 años sostuvo un contacto vía telefónica y a través del Internet para adelantar la labor. En esas conversaciones Smedberg pudo conocer las intenciones del entrenador argentino y el futbolista indicó que desea que la planificación del cuerpo técnico salga adelante para darle una imagen diferente al fútbol boliviano desde la dirección de la Selección Nacional.

La tarde de este martes, el sueco-boliviano tuvo su primer entrenamiento en el estadio Hernando Siles, escenario en el cual desea jugar por primera vez; aunque reconoce que con dos días de práctica sus opciones se reducen.

“Quiero jugar en mi país, por mi gente, pero estoy llegando dos días antes de un partido importante y no es fácil porque tenemos un nuevo entrenador, que quiere implementar un fútbol diferente y sólo me queda entrenar. La decisión de que juegue o no es de él (Hoyos)”, declaró el mediocampista, quien en caso de no jugar contra Perú este jueves quedará como alternativa para enfrentar a Chile, el martes 6 de septiembre.

LA PAZ/APG