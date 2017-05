Sólo 20 de 46 hospitales está en ejecución, el resto no fue adjudicado

La ministro de Salud, Ariana Campero, explicó este martes que de los 46 hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel que deben ser construidos hasta 2017 sólo 20 están en ejecución y el resto, los 26, ni siquiera están adjudicados. Uno de los principales problemas es la falta de terreno y otros factores ajenos al Ejecutivo.

Ha pasado un año desde que el Gobierno lanzó el megaproyecto hospitalario para la construcción y equipamiento de 46 hospitales, con una inversión de 1.624 millones de dólares, y hasta el momento se tiene problemas por los terrenos.

Campero puso como ejemplo la construcción del gastroenterológico de cuarto nivel en La Paz y dijo que no hay terrenos que cumplan los criterios para un hospital.

“Hasta el momento no hemos encontrado terreno, hemos hechos toda las gestiones enviando notas, nos han propuesto algunos terrenos pero que no cumplen los criterios para un hospital como que tenga servicios básicos, que no sea zona de desliz, que tenga ruta de acceso, entre otros”, sostuvo.

Lo mismos sucede en Chuquisaca donde se encargó al Director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de ese departamento buscar los predios para la construcción de un hospital de tercer nivel. “El Sedes nos propuso un terreno y no cumple ningún criterio técnico (…). Lo que hemos solicitado al Sedes de Chuquisaca es que nos facilite otro terreno que tenga condiciones mínimas para construir un hospital de tercer nivel”, explicó.

Tarija no está al margen de esta situación, se solicitó a las autoridades municipales de esa región facilitar los documentos de derechos reales de terrenos que cumplan las condiciones técnicas para la construcción de un complejo hospitalario.

Según Campero, de los 20 proyectos que tienen avances algunos se adjudicaron bajo la modalidad de llave en mano, es decir que deben realizar desde el diseño final hasta la puesta en marcha.

Las obras deberían estar concluidas hasta el próximo año, sin embargo la entrega podría retrasarse. “Es lo que tenemos planeado (entregar hasta 2017) sin embargo también estamos sujetos a otros factores que no dependen de nosotros, en el caso de los terrenos es lo que más nos está preocupando”, asevero.

LA PAZ/Fides