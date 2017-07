El presidente interino de la directiva de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y miembro de la Comisión de Pacificación, Eduardo Berdeja, insistió con buscar el diálogo con las autoridades de Gobierno pues su sector está siendo perjudicado ya que no sólo se quedaron sin insumos para la explotación en las minas sino que ninguna comercializadora les quiere comprar el poco mineral que extraen.

“Nosotros nos estamos despojando de cualquier otra movilización que tenga que tener este sector, estamos buscando La Paz, estamos buscando la tranquilidad, estamos buscando que nuestros compañeros accedan al derecho de la vida y al derecho al trabajo”, dijo el dirigentes en la víspera.

Berdeja explicó este viernes al periódico digital de radio Fides que en el marco de la búsqueda de diálogo tienen previsto para hoy una reunión con el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles. “Esperamos que podamos comenzar el diálogo, por eso nos vamos a reunir con el Gringo Gonzáles”, dijo.

El representante de los cooperativistas también lamentó que tras el conflicto su sector esté sufriendo las peores consecuencias como no comprarles ni siquiera su producción.

“Han bajado los compañeros cooperativistas con alguna producción, no en su totalidad y han sido rechazados por las comercializadoras como la metalúrgica Vinto, Onza y otras comercializadoras que no les han recibido el material porque no hay una instrucción que diga que sí se compre el material”, explicó.

Por otro lado, el dirigente no quiso referirse a la acusación del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, quien dijo que la nueva directiva es sólo un cambio de patrones y que Berdeja, como parte de la Cooperativa Poopo, mantiene un contrato de arrendamiento con la empresa Sinchi Hayra

“Este problema de los riesgos compartidos, de los contratos de riesgo y de los contratos personales, entre cooperativas y empresas privadas, los vamos a ir discutiendo en estas reuniones que nosotros estamos propiciando y estamos pidiendo, no queremos adelantarnos mucho pero tenemos toda la documentación para justificar, en una conferencia de prensa, con documentos, pero ahora no es nuestro momento de responder”, sostuvo.

