Ministra de Salud evalúa si acepta las disculpas de Amalia Pando

La ministra de Salud, Ariana Campero afirmó el domingo que evalúa la invitación que le hizo la periodista Amalia Pando, para asistir a su programa radial para cumplir con la resolución del Tribunal Nacional de Ética Periodística de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).

“Se hizo la invitación para ir; y me tomo el derecho a evaluar si voy no voy o la forma en la que lo haré. Pero lo que sí, con los antecedentes que han marcado en estos últimos meses no solo el día 23 de marzo que emitieron criterios sobre mi persona, sobre sus antecedentes nefastos que tiene ese programa Cabildeo que cabildea mentiras, pues evaluaré cuál será la situación a la que me someta”, manifestó Campero en los medios estatales.

La periodista Amalia Pando oficializó el 30 de septiembre mediante una nota dirigida a la ministra Campero su intención de que la funcionaria diga su palabra sobre la información que emitió la periodista so ella.

Campero tambiés espera que Pando y Lizarraga le presente una disculpa personal por sus afirmaciones de marzo pasado.

La titular de Salud aclaró que la denuncia que presentó ante el Tribunal Nacional de Ética no fue porque Lizárraga dijera que estaba embarazada, sino porque dijo que era de un ministro de Estado. “Entre los afectados también está otro ministro de Estado que tiene familia, y esta ministra también tiene familia”.

“Considero que no es correcto que la población boliviana esté recibiendo esos mensajes de algunas opositoras que se enmascaran con el título de periodistas, queriendo difamar y mellar la imagen de todas las compañeras y compañeros que acompañamos en el Gabinete al presidente Evo”, expresó.