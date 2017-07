Un triunfo humedo del Tigre

En medio de una persiste lluvia que dejó empapados a los jugadores, el plantel de The Strongest superó a Oriente Petrolero por 2-0 la noche del jueves en el estadio Hernando Siles, de La Paz cuyo campo de juego también les jugó una mala pasada a los dos elencos que además de lidiar con la lluvia debían dominar el balón en medio de algunos charcos.

Además de ese mal momento, los atigrados se quedaron sin su técnico (César Farías) debido a que fue expulsado en el minuto 22 por agredir al delegado de los refineros (Benjamín Saucedo), al entrenador se le viene una dura sanción, la reglamentación es muy clara y dependerá del informe del árbitro la determinación que asuman en los siguientes días.

Antes del encuentro el campo de juego quedó mojado porque comenzaba a llover, los futbolistas tuvieron complicaciones para sacar adelante las jugadas de peligro, pero después se concentraron en su trabajo, además los futbolistas calificaron el encuentro como aparte no sólo por los puntos en disputa, también por la historia que escribieron desde que se enfrentaron.

“Un partido aparte”, dijeron los futbolistas antes de ingresar al campo de juego. Los argumentos futbolísticos que ambos elencos presentaron posibilitó que el juego se “caliente” y las fricciones también aparecieron, el árbitro (José Jordán) no estuvo inspirado y cometió errores que no gustó para nada al capitán del Tigre, Pablo Escobar quien no ocultó su molestia.

El primer gol del compromiso fue convertido por Marvin Bejarano en el minuto 41, el jugador aprovecha un error de la defensa y con zurdazo anota la conquista, para el despeje estaba Ronald Raldes, pero nada pudo hacer ante la potencia del remate, el arquero Guillermo Viscarra cae abatido y sin poder de reacción.

Antes del gol el elenco de Oriente Petrolero pierde a un hombre por lesión, Alberto Pinto debe salir del campo de juego notablemente afectado, inmediatamente el técnico Wilson Gutiérrez ordena el ingreso de Deni Bejarano, pero en el segundo tiempo este último sale y es reemplazado por José Alí Meza.

Gran parte del segundo tiempo se disputó en medio de una persístete lluvia, el campo de juego no les favoreció y comenzaron a caer, pero con el ímpetu de una buena producción pues no eran los únicos que soportaron el mal estado del tiempo, los hinchas también quedaron mojados.

Cuando se jugaba el minuto 85 el árbitro del encuentro decreta penal para The Strongest por una falta evidente en contra de Pablo Escobar, el jugador cambia la sanción por un gol que es anotado con clase a la derecha del guardameta Guillermo Viscarra quien toca la pelota pero la fuerza del disparo no le permite atajar la jugada.

Minutos después de la conquista el equipo de Oriente Petrolero se queda con 10 jugadores tras la expulsión de Pedro Azogue en el minuto 89, la medida molesta al cuerpo técnico pero el futbolista ya había acumulado un cartón amarillo por jugadas fuertes.

LA PAZ/APG