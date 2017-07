Tres muertos en la carretera Cochabamba – Santa Cruz

La carretera Cochabamba Santa Cruz fue nuevamente escenario de muerte por cuanto en las últimas 24 horas fallecieron tres personas, en dos accidentes de tránsito uno ocurrido al mediodía del lunes y el otro en la mañana del martes.

El comandante de la Policía del Chapare, Oscar Rojas informó que a las 06.30 del martes un vagoneta colisionó con un camión, que estaba estacionado en la vía cambiando un neumático en las inmediaciones de la población de Entre Ríos.

“A causa de está colisión fallecieron el conductor Martín Aguilar Romero (36) y Modesta Baltazar Quispe (53), resultaron heridos Miguel Malaga Zerna (39) Epifanía Baltazar Quispe (36)”, detalló el policía.

Los heridos fueron trasladados al hospital de Entre Ríos.

El conductor del camión Martín Aguilar Romero fue detenido, pues presentaba aliento alcohólico además de no portar su licencia de conducir.

Al mediodía del lunes una motocicleta chocó con un camión arenero, cuando intentaba superarlo en una curva en las cercanías de la población de Manco Kapac (261 kilómetros de Cochabamba), continuó Rojas.

El conductor de la motocicleta no fue identificado, porque no llevaba ningún documento personal y su acompañante por el golpe no recordaba los hechos ni el nombre de su acompañante, continuó el uniformado.

COCHABAMBA/Fides