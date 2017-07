Evo niega la existencia del hijo con Zapata

El presidente Evo Morales afirmó este viernes que hijo que tuvo con Gabriela Zapata, su expareja, nunca existió y que todo fue una mentira difundida por la oposición y que llegó a esa conclusión después de investigar el caso.

“”Quiero que sepan hermanas y hermanos, yo recién empecé a investigar; soy sincero, no es que el niño ha muerto, no había habido el niño, imagínense. Yo no sé con una planificación, dicen que había el niño, que había, que ha muerto, yo también estaba seguro que había muerto y ni siquiera había habido el niño, que mentira hermanas y hermanos”, sostuvo Morales en un en el norte de Potosí.

El 5 de febrero Morales afirmó en conferencia de prensa que el hijo de Zapata había fallecido y esa información le había comunicado la madre del bebé.

Después del referendo del 21 de febrero gran parte de la estrategia del Gobierno y del Movimiento al Socialismo (MAS) estuvo dedicada a difundir el argumento de que la derrota a la propuesta de una nueva reelección de Morales se debía a una mentira fomentada desde la oposición con ayuda extranjera.

“El 21 de febrero hemos perdido con el 1%, nos ha sorprendido, todo con mentira, mentira, nos atacaron, ahora la mentira se sabe, que perdone compañeras, niños, yo no podía creer como la derecha podía usar a una mujer y un niño”, dijo.

“Dicen que había el niño, que ha muerto, yo también estaba seguro que había muerto y ni siquiera había habido el niño, qué mentira hermanas y hermanos”, remarcó el mandatario.

Para Morales la impotencia de la oposición creo la mentira del hijo y después complementó: “Como no pueden derrotarnos democráticamente, como no pueden debilitarnos económicamente, como no pueden hacer golpe de Estado, como tampoco pudieron dividir Bolivia, usan a la familia, usan mujeres, usan el niño con mentiras”.

Al concluir reiteró “La derecha norteamericana, que con anticipación, faltando años, va planificando, definiendo cómo va a atacar”.