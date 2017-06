La Central Obrera Boliviana se aleja de la Conalcam

La Central Obrera Boliviana (COB) se alejó de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), brazo operador del Gobierno de turno. La organización sindical dejó de participar de varias reuniones de la Coordinadora así como ocurrió este martes.

“No es desde ahora (que no participamos) sino ha habido varias reuniones de la Conalcam y no hemos estado participando, la COB no ha participado, salvo algunas sectores que son parte de la COB pero están participando ellos como sectores, pero el comité ejecutivo como COB no va participar”, dijo a radio Fides el dirigente de la COB, Vitaliano Mamani.

El dirigente explicó que en el último ampliado de los trabajadores se acordó que la organización “debe mantener su independencia sindical frente al Gobierno o frente a los empresarios privados”. En su criterio, la COB no tiene por qué participar de la Conalcam pues para sus dirigentes es una instancia “paralela a la COB”.

Aunque la Central Obrera dejó de participar de las reuniones de las organizaciones sociales masistas, para el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, la reunión que se realizó hoy fue un éxito.

“Lo que ha sido esta reunión de la Coordinadora Nacional por el Cambio considero que es un triunfo del proceso de cambio”, aseguró. También dijo que la Conalcam no se ha extinguido como algunos pensaban, debido a conflictos con el sector fabril y otros sectores. “Hoy retoma su vida orgánica”, apuntó.

“La Conalcam nunca ha querido ser ni va pretender ser en el futuro un reemplazante de la Central Obrera Boliviana, es una instancia de movimientos sociales, un foro de movimientos sociales, un gabinete de los movimientos social como lo ha denominado el propio presidente Evo Morales”, acotó.

LA PAZ/Fides