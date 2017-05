Doria Medina retorna y dice que no lo amedrentarán

Samuel Doria Medina retornó este miércoles s Bolivia, tras denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington que es víctima de una “persecución política” por parte del Gobierno de Evo Morales, y se prepara para afrontar el jueves una audiencia cautelar en un proceso por supuestos delitos cometidos hace 25 años.

“Al Gobierno no me voy a ir del país, voy a seguir trabajando y no me van a amedrentar. También debo agradecer el apoyo voy a seguir batallando porque amo a mi patria Bolivia”, expresó Doria Medina al retornar de Estados Unidos.

Doria Medina señaló que se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Observatorio de Derechos Humanos.

El político aseguró haberles explicado que “la justicia está siendo manipulada por el Gobierno”.

“Me han hecho 15 juicios y no han podido probar nada y ahora me quieren hacer un juicio por algo que sucedió hace 25 años atrás”, sostuvo Doria Medina.

La Fiscalía pidió al Tribunal Supremo de Justicia la detención de Doria Medina este jueves, cuando se presente a declarar por la denuncia en la que él y otros nueve exfuncionarios están acusados por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

Las acusaciones tienen que ver con la autorización para la creación de la entidad Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), que transfirió 21 millones de dólares a la privada Fundapro, entidad sin fines de lucro de apoyo al microcrédito.

Doria Medina ha explicado que la financiación a Fundapro fue aprobada porque era uno de los requisitos de Estados Unidos para condonar a Bolivia una suma total de 361 millones de dólares.

