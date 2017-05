García Linera y Mesa se enfrentan por los gastos reservados y partida de seguridad del Estado

Un debate se instaló en el ámbito político entre en vicepresidente Álvaro García Linera y el expresidente Carlos Mesa referido al tema de los gastos reservados y la partida de gastos de seguridad del Estado que mantiene el Gobierno.

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el jueves que no existe ninguna partida de gastos reservados en el Gobierno hace más de diez años en respuesta al expresidente Carlos Mesa (2003-05), quien insinuó que la actual administración también dispone de esos recursos.

“No existe, no hay. Desde el 23 de enero del año 2006, cero gastos reservados, no existe ninguna partida para temas de seguridad de Estado. Se dijo que se elaborará un reglamento que nunca se lo elaboró hasta el día de hoy y no utilizamos gastos secretos, partidas secretas para temas de seguridad nacional”, dijo a los periodistas.

Por su parte Mesa en una publicación de su blog sostiene: El vicepresidente dice que hay una Ley que anula los gastos reservados. La ley 3391 de 10 de mayo de 2006, establece en su art. 13 que la partida de gastos específicos-reservados se TRASPASA a otras partidas que permitan transparentar aquellos gastos, ES DECIR EL OBJETO DE LA PARTIDA NO SE ELIMINA. No establece en ningún momento que esos gastos quedan anulados”.

El Vicepresidente afirma que: “Es indigno y es otra vez inmoral que el expresidente Carlos Mesa, insinué que haya un decreto que estuviera habilitando unos posibles gastos reservados cuando el decreto mismo anula los gastos reservados”, señaló el Vicepresidente Álvaro García Linera.

En su blog Mesa toca el tema y afirma: “El D.S. 28686 promulgado el 24 de abril de 2006 por el Presidente Morales reconoce que se requieren atender los asuntos de Seguridad del Estado y pide la redacción de un Decreto que “permita establecer una cuenta que permita atender los asuntos de seguridad del Estado”.

“Por lo tanto señor Carlos Mesa, lo voy a tener que contrariar nuevamente no existe dinero en nuestro gobierno ni un solo centavo de gastos reservados ninguna partida secreta ninguna partida especial para temas de seguridad nacional, para ser administradas de manera secreta, de manera clandestina o de manera reservada, todo el dinero que gasta el Gobierno durante 10 años está trasparentado”, agrega García Linera.

Mientras el expresidente inquiere “¿El gobierno del Presidente Morales tiene presupuestados gastos para atender la Seguridad del Estado, o no los tiene? ¿Hay alguna disposición que obligue a quienes manejan esos fondos a rendir cuentas de su uso?”.

El debate entre Mesa y García Linera se genera a partir de la defensa que realiza el exmandatario del opositor Samuel Doria Medina, por la forma en que es atacado por diferentes autoridades y funcionarios del Gobierno.

LA PAZ/Fides