Piden interpelación, renuncias y explicaciones por la escasez de agua

Diputados opositores y dirigentes de la Fejuve de El Alto afin al gobernante MAS, por separado, pidieron explicaciones tanto a la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, como a Epsas, sobre la escases de agua. La oposición además pide una interpelación y renuncias.

El presidente de una de las Federaciones de las Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, Sandro Ramírez, exigió a la ministra Moreira y al gerente regional de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (Epsas), Roberto Rojas, un informé a la brevedad posible sobre el racionamiento de aguas, pues el fin de semana, el distrito 1 de la urbe alteña, se quedó sin agua y en otros sectores la presión era muy baja.

“Existe reducción en la presión de agua, los vecinos se quejan”, dijo el dirigente. De hecho también criticó que “a veces hay aguas y a veces no hay agua”.

Por su parte la diputada opositora, Fernanda Sanmartín, peticionaria de la interpelación a la Ministra también dijo que se pidió la destitución de Moreira y del gerente de Epsas.

“De que sirve que se den de cuenta faltando un día para el racionamiento si no hay agua, cómo una empresa no ha hecho un plan de prevención, por qué la empresa no ha continuado con la construcción de la represa de Hampaturi Alto y del sistema de agua potable en Chuquiaguillo, por qué se ha paralizado la construcción, cuáles son los justificativos, por qué no se han hecho las obras necesarias para poder evitar esta crisis”, cuestionó.

La Diputada también explicó que enviaron una carta al Gerente General de Epsas, donde “varios diputados firmas pidiendo su renuncia, por incapaz e ineficiente en la gestión de aguas para la ciudad de La Paz”.

Instó al Órgano Ejecutivo para que programe fecha de la interpelación lo antes posible, por la emergencia de esta situación.

LA paz/Fides