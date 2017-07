Huanuni con problemas por la falta de agua

Los ingresos económicos de la Empresa Minera Huanuni (EMH) disminuyen porque no pueden acopiar el concentrado de estaño por falta de agua, según informaron el ministro de Minería Cesar Navarro y el secretario general del Sindicato Minero, Eddy Calle.

Calle explicó a radio Fides Oruro que desde el miércoles el ingenio de Santa Elena ha tenido que parar sus actividades entre dos a cuatro horas diarias por la falta de agua.

“Hay algunos problemas de acceso de agua que por esa razón el ingenio ha paralizado desde ayer (miércoles), yo pienso que está informado el señor Ministro y esperemos que dé una solución concretas al problema fundamental del agua, no estamos parando todo sino que paramos por falta de agua, son: dos, tres, cuatro horas al día que se está parando”, explicó.

Por su parte el ministro de Minería, Cesar Navarro, dijo que no existe la cantidad suficiente de agua para el funcionamiento normal del ingenio y que no se tiene la suficiente cantidad de agua para el funcionamiento del nuevo ingenio de Lucianita.

“Al no tener esa suficiente cantidad de agua por más que tengamos actividad productiva no podemos concentrar el concentrado de estañó en el ingenio y por lo tanto merma la venta del concentrado a la Empresa Metalúrgica Vinto y por lo tanto merma los ingresos de la Empresa Minera Huanuni, eso no quiere decir que tengamos plata votada, pero no tenemos en este momento el mineral que pueda tener un nivel de comercialización”, indicó.

Huanuni enfrenta esta situación justo cuando se recupera de a poco la cotización del estaño a nivel internacional.

Navarro pidió un informe de los principales centros mineros donde se tiene esta dificultad para ver la forma en las aguas sean recicladas.

“La baja de agua tiene un efecto en la actividad productiva y por eso que se está impulsando proyectos. Tuvimos una reunión con la asociación de ingenios en Potosí y ahí acordamos que en el nuevo parque de ingenios se trabaje con el proyecto de la recirculación del agua”, anunció.

