El gerente de Lamia fue piloto del presidente Evo Morales

El presidente Evo Morales aseguró la mañana de este viernes, en conferencia de prensa, que el gerente general de la empresa Lamia, el general retirado Gustavo Vargas, fue su piloto, sin embargo dijo que desconocía que su empresa tenía autorización y matrícula Boliviana. Pidió una profunda investigaciones.

“Con respecto al piloto Vargas, cuando llegue (al Gobierno) con ese avioncito pequeño, ha sido piloto, ha sido mi piloto, pero también había sido mi piloto en los tiempos de confinamiento, ha sido mi piloto de tiempos de dirigente sindical”, dijo el Mandatario.

Recordó que Vargas le contó que había sido el piloto que llevó a un grupo de dirigentes entre los que estaba Morales para instruir un desbloqueo de caminos luego de llegar a acuerdos con el gobierno de turno.

El Presidente también dijo estar “sorprendido” porque Lamia tenía autorización por lo que convocó a una reunión para tomar medidas drásticas.

Ayer el Ministerio de Obras Publicas instruyó la suspensión de licencia de dicha empresa aeronáutica y la sus pensión de los ejecutivos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de Aasana.

“Ecojet han pedio técnicamente y ha planteado (una solicitud) y sí era viable y se ha autorizado con conocimiento del Presidente, Vicepresidente y Gabinete, pero de Lamia no sabíamos, yo no sabía que tenía autorización, no sabía que era una empresa con matrícula boliviana”, acotó.

Explicó que la investigación incluirá al hijo del gerente de Lamia, Gustavo Steven Vargas Villegas, quien ocuparía el cargo de director de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, instancia responsable de asignar las matrículas.

“Ahora nos informamos que estaba, no sé si es representante legal, se investigará, que su hijo estaba trabajando, se investigará eso”, sostuvo.

Según Morales, en uno de sus viajes a Cochabamba él había visto los aviones de Lamia y cuando preguntó porque estaba parado, le dijeron que “era venezolano y estaba en mantenimiento”, vio que esas nave se quedaron así por uno o dos meses realizando mantenimiento, incluso tuvo la idea de comprarlo para BoA.

El avión de Lamia se desplomó el lunes en territorio colombiano dejando 71 fallecidos entre los que estaba el equipo de futbol brasileño Chapecoense.

