Erwin Tumiri: “No me dijeron que iríamos directo para Medellín”

Erwin Tumiri, miembro de la tripulación que sobrevivió al trágico accidente aéreo, se desligó de la responsabilidad y aseguró que el vuelo debía hacer una parada antes de llegar a Medellín para cargar combustible.

También habló de los minutos previos al accidente y reveló que no hubo un procedimiento especial de emergencia.

En una entrevista con el programa “Fantástico”, de TV Globo, el boliviano confirmó que esperaba que la aeronave fuese reabastecida en la ciudad boliviana de Cobija después de despegar en Santa Cruz de la Sierra.

“Como técnico, mi trabajo es hacer el chequeo previo. Hice un informe contando con una parada en Cobija. No me dijeron que iríamos directo para Medellín. Antes del despegue pregunté de nuevo, y más de una vez, y me dijeron que íbamos a ir”, argumentó.

Durante la última semana, autoridades de Colombia también afirmaron que tenían información de que harían una escala, la cual hubiera evitado el accidente.

Según Tumiri, la cantidad de combustible que se coloca en el avión es siempre decisión de la empresa, y remarcó que él sólo se limitó a cumplir con el rol por el cual fue contratado por LAMIA.

En la entrevista, el sobreviviente también relató sus recuerdos de los momentos que antecedieron al accidente.

El técnico contó que los pasajeros y tripulantes no tenían conciencia de que el avión estaba cayendo, y puso en duda que hubieran podido seguir un procedimiento especial de emergencia: “Nos estábamos preparando para un aterrizaje normal”, aseguró.

El boliviano reveló que, pocos minutos antes del accidente, estaba hablando con el técnico del Chapecó, Caio Junior. “El me estaba enseñando a hablar portugués. Fue entonces cuando dieron el aviso para que volvamos a nuestros lugares y abrochemos nuestros cinturones”.

“Sentí que el avión estaba vibrando, pero creí que era algo normal”, comentó el miembro de la tripulación. Finalmente afirmó que que quiere conocer Chapecó.

“A veces siento como si hubiera sido salvado por ellos (los jugadores), como si ellos hubieran dado sus vidas por la mía. Por eso, ahora tengo el sueño de ir a la ciudad”, detalló.

