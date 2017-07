Sucre: condenan a feminicida a 30 años de cárcel

Florentino Flores Olivera fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de Feminicidio de su esposa, registrado en el municipio de Villa Charcas, provincia Nor Cinti de Chuquisaca.

El fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, comunicó que la sentencia condenatoria se obtuvo mediante la salida alternativa de procedimiento abreviado y la audiencia se realizó en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal.

“Flores Olivera mantenía una relación sentimental con la hermana de su esposa, situación que al ser descubierta originó una fuerte discusión en donde hubo golpes de por medio”, manifestó.

Pasada la pelea ambos esposos deciden conciliar y mejorar su relación, con el compromiso que él ponga fin a la relación con su cuñada.

De acuerdo con el cuaderno de investigación, ambos descansaban, pero a las 04.00 de la madruga del 28 de noviembre del presente año, Florentino despierta a su esposa con el pretexto que tenían que ir a cavar papa tierna. Salen de su casa y al pasar por un barranco la empuja hacia una quebrada haciéndola caer a un barranco de más de 50 metros donde la abandona.

Producto de los golpes al caer, Bernardina Altamirano que estaba embarazada agoniza sin que nadie le preste auxilio hasta que finalmente pierde la vida. “Su esposo no vuelve al lugar y se dirige a otro sector argumentando que estaba buscando a su esposa”.

La madre de Bernardina fue quien encuentra el cuerpo de su hija botada en la quebrada y de manera inmediata avisa a las autoridades de su comunidad quienes se ponen en contacto con efectivos policiales y la Fiscalía de esa región.

Realizada las investigaciones, se procede con la aprehensión del sospechoso quien en presencia de su abogado confiesa ser autor del hecho y pide someterse a procedimiento abreviado.

“Estábamos caminado cuando no sé qué me ha pasado, pero la empujé por el barranco y ahí la he dejado”, confesó Florentino quien deberá cumplir su condena en la cárcel de San Roque en Sucre.

SUCRE/ Con datos de la Fiscalía