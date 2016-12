Bolívar evita jugar la final el viernes contra The Strongest

El presidente del club Bolívar, Guido Loayza, anunció el jueves que su equipo de fútbol no se presentará a la final del campeonato de la Liga contra The Strongest, que está anunciado para la noche del viernes, porque los atigrados habrían definido la fecha sin consultar a su rival.

“Nosotros no vamos a jugar mañana. Si dicen que jugamos mañana, nosotros no vamos a ir a la cancha, no nos vamos a presentar”, indicó Loayza en una acalorada conferencia de prensa.

Loayza aseguró que “The Strongest es dueño de las decisiones de la Liga, será dueño del comité técnico, pero el Bolívar en este partido tiene el 50 por ciento de la decisión”.

Recordó que hubo un acuerdo de los 12 clubes de la Liga para realizar la posible final el 25 de diciembre y no el 23 como quiere “obligar The Strongest con su contubernio de quienes dirigen la Liga”.

Afirmó que los atigrados presionan mediante el Comité Técnico y los encargados de la transmisión televisiva para jugar el viernes, pero Bolívar mantendrá su decisión de jugar el 25 de diciembre o no presentarse a la final.

“Un ejemplo de esta presión es que The Strongest está dosificando las entradas en Impuestos Internos con la fecha del viernes”, sostuvo el dirigente celeste.

LA PAZ/Fides