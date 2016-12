Suspenden a diputado Rafael Quispe

El diputado Rafael Quispe comunicó el Jueves que la Cámara de Diputados determinó suspenderlo por seis meses de su representación como diputado sin goce de haberes.

“Nadie me notificó sobre la sesión, pero no me sorprende, el MAS desde hace rato estaba buscando mi suspensión con cualquier argumento”, dijo Quispe.

La sesión de la Cámara Baja tuvo carácter de reservado y tuvo la presencia masiva de la bancada masista.

El diputado opositor fue acusado de utilizar su cargo por un tema personal, al pedir a la Fiscalía General del Estado un informe sobre proceso particular.

Por su carácter de reservada ningún asambleísta debe dar detalles, bajo pena de sanción.

LA PAZ/Fides